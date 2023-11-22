Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Ulucak-Karasuluk kavşakları 4-8. kilometrelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, İstanbul istikametinde bulunan sağ ve orta şeritler, saat 18.00'e kadar trafiğe kapatılarak sürücüler sol şeride yönlendirilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerindeki Kırkgeçit-2 viyadüğünde yapılan onarım çalışması nedeniyle, Adana istikametinden gelen sürücüler iki yönlü ulaşım sağlıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerindeki bordür ve hendek betonu çalışmaları, sağ şeritte daraltma yapılmasına neden oluyor.

Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde, Kaklık Alt Geçidi'nde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, yan yol üzerinden kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Tavşanlı-Domaniç-İnegöl yolunun 26. kilometresinde bulunan Ayvazlar (Kınık) Köprüsü'nde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışması nedeniyle, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde, Büyükeceli-Yanışlı mevkilerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle, 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerindeki otokorkuluk montaj çalışması sebebiyle, saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanacak.

Tokat-Sivas yolunun 42-45. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

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Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 11-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.