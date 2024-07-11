Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Süleymaniye mahallesinde inşa edilecek olan 12 derslikli Anaokulunun protokolü imzalandı.



Bursa Valiliğinde düzenlenen imza törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile OSB yönetimi katıldı.



İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şu ifadelere yer verdi;

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnegöl Organize Sanayi Bölgesi arasında İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesinde inşa edilecek olan "12 derslikli Anaokulu" protokolünü imzaladık. Eğitim yatırımlarının ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun bilinciyle başta İnegöl Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerimiz olmak üzere tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, protokolün İnegöl ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”