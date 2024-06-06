Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, Uludağ’ın pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu İnegöl ilçesinde bulunan 58 bin aboneye hizmet veren sisteme dahil etti. Bu sayede yılın 9 ayı kullanılmayan Alibeyköy Terfi İstasyonu'ndan büyük ölçüde enerji ve su tasarrufu elde edildi.

Sağlıklı bir şehrin ancak sağlam bir altyapı ile mümkün olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olmasına katkıda bulunan BUSKİ, İnegöl’de su temininde önemli bir yeniliği hayata geçirdi. 58 bin aboneye hizmet veren içme suyu sistemine, pınar kaynağından gelen su miktarı artırılarak daha verimli bir su temini sağlandı. Daha önce yer altı derin su kuyularından alınarak Alibeyköy Terfi İstasyonu aracılığıyla şehre ulaştırılan günlük 9500 metreküp su, artık doğrudan pınar kaynaklarından elde edilerek şehre iletiliyor. Bu değişiklikle birlikte terfi istasyonunun kullanımı yazın yoğun tüketilen günler dışında sona erdirilerek büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlandı. Enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle daha sürdürülebilir bir su yönetimi oluşturuldu. Deydinler bölgesindeki pınar kaynağında yapılan içme suyu hattı inşaatı, debimetre montajı ve isale hattı bağlantılarıyla 2500 metreküp pınar suyu İnegöl halkının kullanımına sunuldu.

Ayrıca, içme suyu sisteminin en modern teknolojilerinden biri olan SCADA ile yönetilmesi sayesinde ilçe merkezinde yaşanan basınç düşüklüğü şikayetleri de ortadan kalktı. SCADA sistemiyle su dağıtımı daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilerek içme suyu arıza sayısında önemli bir azalma sağlandı ve vatandaşlara kesintisiz su hizmeti sunuldu.

“Sürdürülebilir bir su yönetimi sağladık” Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu çalışmaların İnegöl’de su temini ve enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Alibeyköy Terfi İstasyonu’nun devre dışı bırakılması ve pınar kaynaklarıyla büyük ölçüde enerji ve su tasarrufu sağladıklarını belirten Bozbey, “Enerji maliyetlerimizi azaltarak daha sürdürülebilir bir su yönetimi oluşturduk. Ayrıca SCADA sistemiyle su dağıtımını daha etkin bir şekilde yöneterek ilçe merkezinde yaşanan basınç düşüklüğü şikayetlerini en aza indirdik. BUSKİ olarak İnegöl halkına daha kaliteli ve kesintisiz su hizmeti sunma hedefimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan da su tasarrufuna özen göstermelerini rica ediyoruz. Su ve enerji tasarrufu, geleceğimizi korumanın en önemli yollarından biridir” dedi.