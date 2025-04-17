Uzun yıllardır şehir içi ulaşım alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Bayram, bu önemli göreve layık görülerek İnegöl ve bölge halkının gururu oldu. Yeni görevinde, Türkiye genelindeki özel halk otobüslerinin sorunlarına çözüm üretme, sektörel gelişmelere yön verme ve kamu ile sektör arasında köprü kurma noktasında önemli bir rol üstlenecek.

Genel kurulda yapılan konuşmalarda, İbrahim Bayram’ın ulaşım sektörüne kazandırdığı yenilikler, yolcu memnuniyeti odaklı çalışmaları ve örnek uygulamaları vurgulandı. Bayram ise yaptığı açıklamada, bu göreve seçilmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek, “Bu birliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hep birlikte, daha verimli, daha güvenli ve daha çağdaş bir ulaşım sistemi için çalışacağız,” dedi.