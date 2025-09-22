11-21 Eylül tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 2025 İl Bilardo Şampiyonası 2. Etap müsabakaları dün sona erdi. FBN Bilardo Salonu’nda 155 sporcunun katılıyla oynanan Bilardo Turnuvasının final karşılaşmasında İnegöllü bilardocu Vedat Dülger, Semih Şahinoğulları’nı 40-26’lık skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Dülger, ayrıca 2025 yılı Şubat ayında düzenlenen turnuvada da üçüncü olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yaklaşık 7 ay sonra düzenlenen İl Şampiyonasında ise tüm rakiplerini yenen Dülger, şampiyon olarak turnuvanın en çok konuşulan ismi oldu.

Turnuvada ikinci Orhangazili bilardocu Semih Şahinoğulları olurken, üçüncülük ise Fehmi Erdurmaz ve Ahmet Eroğlu'nun oldu.

