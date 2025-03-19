Çelik, destek kapsamında çiftçilere damla su borularında yüzde 50 oranında destek verileceğini belirtti. Çelik, “Özellikle susuz bir yaza gittiğimizi düşündüğümüz zaman damla sulaması daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü diğer yağmurlama, bahçe sulama gibi sulamalar gibi daha cazip bir konuma geçtiği için daha önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Çelik, başvuruların üçüncü ayın 10’unda başlayıp, 30’unda sona ereceğini hatırlatarak, çiftçilere müracaat süresi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu destekten yararlanabilmek için 2025 yılı ÇKS kaydının yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Destekle ilgili detayları da paylaşan Çelik, şu bilgileri verdi: “Meyve bahçelerinde 10 dekar kadar verilebiliyor. Açık alan tarlada da 20 dekara kadar bu destek veriliyor. Bunu yapabilmek için de Ziraat Odası’na üye olmak gerekiyor”

Başvurular için gerekli belgelerin de sıralandığı açıklamada, Çelik, çiftçilerin müracaat yaparken yanlarında kimlik fotokopisi, çiftçi kayıt belgesi, örtü altı kayıt sistemi ve tapu ya da kiralama sözleşmesini getirmeleri gerektiğini belirtti. Mülkiyet sahibi olan çiftçilerin herhangi bir sorun yaşamayacağını, ancak başkasının arazisinde tarım yapanların tapu sözleşmesi ibraz etmeleri gerektiğini ifade etti. Başvurular tamamlandıktan sonra, gerekli evraklar Ziraat Odası tarafından doldurularak Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek ve hak kazanan çiftçilere destek sağlanacak.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT