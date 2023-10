Cumhuriyetin 100. Yılında 7'den 70'e her bireye yönelik düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim’in coşkuyla kutlanmasını sağlayan İnegöl Belediyesi, çocuklar için de özel etkinlikler düzenledi. İnegöl Belediyes bu kapsamda Şehir Tiyatrosunun hazırladığı “Oyun Arkadaşım” isimli çocuk tiyatrosu, Cumhuriyetin 100. Yılında minik sanatseverlerle buluştu.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 28 Ekim Cumartesi günü sahnelenen oyun, İnegöllü miniklerin büyük beğenisini topladı. Utku Dumanı’ın yazıp Volkan Derman’ın yönettiği oyunu; Mustafa Altan Vatansever, Furkan Verdi, Talha Güzel ve Şükran Sarı sahneye taşıdı. Gösteriden önce çocuklara Türk Bayrakları hediye edilirken, minikler oyunu ellerinde bayraklarla izledi.

OYUN ARKADAŞIM TİYATRO GÖSTERİSİNİN KONUSU

Yaklaşık 1 saat süren tiyatro gösterisinde, Can adında bir çocuğun yaşadıkları anlatılıyor. Can, okulda sessiz ve çekingen bir öğrencidir. Ne futbolda ne basketbolda ne de başka oyunlarda çok becerikli değildir. Can bu yüzden arkadaşları tarafından zamanla dışlanır, sürekli dalga geçilip aşağılanır ve tabi ki zamanla yalnızlaşır. Bu durumdan çok sıkılmaya başlayan Can, kendine bir arkadaş icat etmeye karar verir. Uzun uğraşlar sonucunda evlerinin bodrumunda bir robot yapmayı başarır. Robot çalışmaya başladıktan sonra ona insani nitelikler yükler, tüm bunları herkesten gizli yapar. Robotu eğittikten sonra onunla oyunlar oynar ama robotla oynamak bir süre sonra sıkar. Çünkü robot esprilere gülmez ve yaratıcı değildir. Bir gün bir arkadaşı bodruma kaçan topu almaya gelir ve robotla karşılaşır. Bundan sonra üçü arasında olaylar başlar. Her şeyin sonunda, aslında iyi arkadaş olabileceklerini anlarlar.

İNEGÖLLÜ MİNİKLER İLGİYLE İZLEDİ

6-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen tiyatro gösterisini, minik seyirciler ilgiyle takip etti. Can’ın maceralarıyla heyecanlı ve keyifli anlar yaşayan çocuklar, oyun içerisinde yer alan şarkılar eşliğinde danslar ve oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi.