Bursa'nın İnegöl ilçesinde giyimiyle dikkat çeken ve sosyal medyada "Donsuz Kelly" olarak bilinen kadın, ilginç paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Kendine özgü tarzı ve garip sözleriyle eleştirilerin hedefi haline gelen kadın, "20-25 yaşlarında, dolgun maaşlı, arabası ve evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin TL olsun" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

TikTok platformunda gerçekleştirdiği yayınlarda hareketleriyle gündeme oturan Donsuz Kelly, Laz Kızı'nın ardından gelen benzer bir olayla tekrar gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, kadının paylaşımlarına şaşkınlık ve eleştiriyle karşılık verirken, "Sırada sen varsın", "Laz kızı gibi başını eğersin sen de", "Utanma da yok" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.