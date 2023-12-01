Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde Avarlar Kavşağından Fatih Cami istikametine seyir halinde olan Nizam C. yönetimindeki 16 NSC 82 plakalı otomobil, kavşaktan U dönüşü yapmakta olan Zekeriya T. yönetimindeki 16 ASN 709 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Arda T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber merkezi