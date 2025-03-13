Uzun yıllar İnegöl'e bağlı Tahtaköprü kırsal mahallesinde sınıf öğretmenliği yapan ve binlerce öğrenciyi mezun eden Metin Gökçe tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Metin Gökçe'nin sevk edildiği Bursa Çekirge Aritmi Hastanesinde tedaviye cevap vermemesi nedeniyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Sevilen eğitimcinin
13 Mart Perşembe günü Altınbaş camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığına defnedileceği açıklandı.
Metin Gökçe evli bir çocuk babasıydı.
Muhabir: Şerife öz