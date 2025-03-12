İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayan sürücü 16 BLU 058 plakalı motosikletiyle hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri peşine düştü. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı.

Muhabir: Şerife öz