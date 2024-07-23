İnşaat ve emlak sektörü temsilcileri, kira ve konut fiyatlarında ki fahiş fiyatlandırmalar nedeniyle eleştirilirken karşıt görüşlü bir paylaşım dikkat çekti.

İnegöllü Emlakçı Mehmet Aydın, “İnegöl’de Kira Artışlarının Sebepleri” başlığı ile yayınladığı paylaşımda kişisel yorumlarda bulundu.

BELEDİYEYİ SORUMLU TUTTU

Aydın paylaşımında, “İnegöl'ümüzde konut ve ticaret alanındaki kira artışlarının ana nedenleri, yetersiz konut üretimi ve belediyenin yanlış yönetimidir. Yanlış yönetim derken, Akhisar Karalar bölgesinde "Baykoca Yeni İnegöl" adıyla tanıtılan alanı örnek verebiliriz. Bu bölgede, yollar ve altyapılar halen tam olarak açılmamış olup, inşaat yapanların foseptik kullandığı bilinmektedir. Bu durum, arsaların sürekli el değiştirmesine ve değerlerinin çok yukarılara çıkmasına neden olmuştur. Fırsatçılar bu durumu kendi lehlerine kullanmışlardır. Ayrıca, siyasi engeller nedeniyle Yeni İnegöl’e yatırım yapılmazken, arsa kalmayan Kozluca bölgesi açılmış ve kısa sürede dolmuştur. Kozluca'da eksiklikler olsa da inşaat üretimine engel bir durum olmadığından ilerleme kaydedilmiştir. Yanlış siyasi planlamaların sonucu olarak, Yeni İnegöl Baykoca’da arsa maliyetleri tavan yaparken, inşaat çalışmaları oldukça sınırlı kalmıştır.”

DEPO OLARAK KULLANILIYOR

Paylaşımında Ticaret Alanındaki Kira Artışlarına yönelikte öngörülerini dile getiren Mehmet Aydın, “Küçük esnafın dayanma gücünü etkileyen en büyük etkenlerden biri kira ve işyeri giderleridir. Burada da sorun yönetimsel ve siyasidir. Şehir içinde bakkal, berber, terzi, kahvehane gibi birçok küçük esnafın kullanacağı işyerleri, sanayi ve üst seviye ticaret kazançları olan işletmeler tarafından depo olarak kullanılmaktadır. Belediye ve siyasetin etkisi de burada göz ardı edilemez. Cafeler bölgesinde bahçe nizamlı yapıların birer birer işyerlerine eklenmesi, belediye tarafından ceza kesilerek oldubittiye getirilmektedir. Bahçeli nizamlı yerlerde binadaki maliklerden alınan izinle bu alanların kullanılabilir olması doğaldır. Bu alanlarda bahçe olarak sundurma gibi yapılar olabilir, ancak günümüzde gözlemlediğimiz sorun, özellikle işyeri sınırı olan doğramaların kaldırılarak doğrudan dükkânlara eklenmesidir. 50 m²+bahçe olarak bir kahvehane olabilecek işyerinin bu şekilde düzenlenerek 100 m²’ye yükseltilip kafeye kiralanması, kiraların iki katına çıkmasına neden olmaktadır. Bu da küçük esnafın kullanabileceği işyerlerinin usulsüzce niteliklerinin yükseltilmesiyle küçük esnafın bitirilmesine yol açmaktadır. Rahmetle anarak, Alev Alatlı'nın dediği gibi: "Her yasal hak, helâl değildir!" dedi.