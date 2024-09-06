İnegöl’de faaliyet gösteren İnegöl Diriliş Mobilya Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konulan konkordato kaldırıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi;

İ L A N

T.C.

BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİBAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2023/1000

Davacılar ENES İNAN ( 30403262910 T.C ), YAKUP KİSE ( 32599137010 TC. ) İNEGÖL DİRİLİŞ MOBİLYA MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (4780982239 Vergi No. )'nin konkordato taleplerininferagat nedeniyle ayrı ayrı REDDİNE,

Davacıların borca batık olmadığı anlaşıldığından iflas kararı verilmesine YER OLMADIĞINA,

Mahkememizce kesin mühletin İİK'da öngörülen sonuçlarının kendiliğinden sonlandığının açıklanması ile mahkememizce verilen TÜM TEDBİR KARARLARININ KALDIRILMASINA,

Konkordato Komiseri Şükrü ÇALIŞKAN'ın görevinin SONLANDIRILMASINA,

Karar İİK 288.maddesi uyarınca ilanın İlan olunur.

Kaynak: ÖZNUR DEDE