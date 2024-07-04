Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen “TSYD Yılın En İyileri” fotoğraf yarışmasında 3’üncü olan TSYD Bursa Üyesi Foto Muhabiri Şaban Kılıçcı düzenlenen tören ile ödülünü aldı.



1.’si düzenlenen TSYD Görsel Yarışması’nın ödülleri, TSYD Levent Tesisleri’nde düzenlenen tören ile sahiplerine teslim edildi.

Fenerbahçe maçında çektiği fotoğrafla Hüseyin Yavuz’un birinci, Galatasaray maçında çektiği fotoğrafla Mürsel Çetin’in ikinci ve Kafkasspor maçında çektiği fotoğrafla Şaban Kılıçcı’nın üçüncü olduğu yarışmanın ödül töreni TSYD Genel Merkezinde düzenlendi.

Kılıçcı’ya, özel yaptırılan Fotoğraf makinesi görünümlü plaketi TSYD Genel Merkezinin Bursa’lı yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat verdi.

Oğlu Arel Çınar ile ödül törenine katılan Foto Muhabiri Şaban Kılıçcı, Bursa’yı ve İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “ Mesleki anlamda unutulmaz bir gece yaşadım. Bana bu ödülü layık gören çok değerli TSYD yönetim kuruluna çok teşekkür ederim.”dedi.