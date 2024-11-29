İki yıllık evli olan Edanur, kendi yarıştığı bölümde diğer yarışmacıları traktörle karşılayarak köy yaşamının sıcaklığını ekrana taşıdı.

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Edanur, programda 60 yıllık köy fırınında geleneksel tarifleri sergileyerek misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Misafirlerine cevizli lokum hazırlayan genç gelin, kendi yaptıkları biber salçasını tanıtarak büyük beğeni topladı.

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Ayrıca misafirlerine özel olarak hazırladığı biber salçalarını hediye ederek gönülleri kazandı.

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Haftanın sonunda 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibini bulacağı programda gelinler, birbirlerini farklı detaylara göre puanlıyor. Heyecan dolu yarışmanın kazananı, final bölümünde açıklanıyor.

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Kaynak: SOSYAL MEDYA