İki yıllık evli olan Edanur, kendi yarıştığı bölümde diğer yarışmacıları traktörle karşılayarak köy yaşamının sıcaklığını ekrana taşıdı.

Edanur, programda 60 yıllık köy fırınında geleneksel tarifleri sergileyerek misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Misafirlerine cevizli lokum hazırlayan genç gelin, kendi yaptıkları biber salçasını tanıtarak büyük beğeni topladı.

Ayrıca misafirlerine özel olarak hazırladığı biber salçalarını hediye ederek gönülleri kazandı.

Haftanın sonunda 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibini bulacağı programda gelinler, birbirlerini farklı detaylara göre puanlıyor. Heyecan dolu yarışmanın kazananı, final bölümünde açıklanıyor.