Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçiren İnegöllü esnaf Erhan Aydemir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesindeki evinde kalp krizi geçiren 43 yaşındaki Erhan Aydemir'e ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Aydemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydemir'in İnegöl Metal Sanayi Sitesinde oto tamir dükkanı olduğu öğrenildi. Vefat haberini alan ailesi ve arkadaşları hastanede gözyaşı döktü.

Muhabir: şerife öz