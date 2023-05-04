İnegöl’den İstanbul’a akrabalarını ziyarete giden genç, poligonda kör kurşunun hedefi olarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’da akrabalarını ziyarete giden 30 yaşındaki Feyyaz K. iddiaya göre İstanbul’da bir poligona giriyorlar. Burada henüz kim tarafından ateş ettiği tespit edilemeyen silahtan aldığı mermi yarası ile ağır yaralandı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamadı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından 30 yaşındaki Şefik K’nin cenazesi İnegöl’e getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığına defnedildi.