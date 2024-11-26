20-26 Kasım 2024 tarihlerinde Paten Futbolu Dünya Kupası, 10’u Avrupa’dan, 10’u Afrika’dan, 10’u Asya’dan ve 2’si Amerika’dan olmak üzere 32 ülkenin katılım gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği de yapılan uluslararası organizasyona katılmak üzere Trabzona giden Ömer Cepe, Muhammet Furkan Can, Burak Kura, Alperen Eriz, Ömer Faruk Çetin, Caner Yazıcı, Hüseyin Kaplan, Önder Günsal'dan oluşan Vigor İnegöl ekibi, bir ilke imza attı.

Rakiplerini tek tek yenerek eleyen İnegöllü gençler, dünya kupasını kazandı. İlk kez katıldıkları turnuvada dünya kupası kazanan gençler, büyük mutluluk yaşadı.