Bugüne kadar 7 Türkiye derecesi, 1 uluslararası ve 1 ulusal fuar daveti, 2 ödül kazanan platform, şimdi de İnegöl için elektrikli bir gezi aracı geliştirdi.

Yenice DOSTUM Tesisleri ve Fen İşleri Şantiyesi’ndeki atölyelerde yürütülen projeler kapsamında, platform bünyesindeki gençler Elektrikli Nostaljik Tramvay geliştirdi. Üç farklı prototipin ardından başarıyla tamamlanan proje, test sürüşlerini başarıyla geçti. Baykoca Elektrikli Gezi Aracı olarak tescillenen bu inovasyon harikası, İnegöl Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçti.

Bu nostaljik tramvay, İnegöl Bilim Merkezi’nde kullanılacak ve gençlerin otonom araç teknolojileri konusundaki çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak. Geleceğin mühendisleri, bu aracı daha da geliştirerek otonom sürüş kabiliyeti kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Baykoca Teknoloji’nin başarıları yerel sınırları da aşıyor. Belediye Başkanı Alper Taban’ın verdiği bilgilere göre, platformdan mezun olan gençler ASELSAN ve TOGG gibi Türkiye’nin öncü teknoloji firmalarında görev yapıyor. Ayrıca, platformun çalışmaları sayesinde İnegöl, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongre Fuarı’na davet edilme başarısını gösterdi.

Başkan Alper Taban, gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kaynakları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için kullanmak. Baykoca Teknoloji, İnegöl’ü birçok şehirde temsil etti ve önemli başarılara imza attı. Elektrikli gezi aracı projesi de 2020 yılında başladığımız ve 2024 yılında tamamladığımız kıymetli bir çalışmadır. Geleceğin mühendislerine ve teknoloji tutkunlarına daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz.”

Baykoca Teknoloji’nin başarıları, yalnızca İnegöl’e değil, Türkiye’nin teknoloji hamlesine de büyük katkılar sunuyor. İnegöllü gençler, yerli ve milli teknolojiye ilham vermeye devam edecek!