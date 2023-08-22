İnegöllü grafiker Vedat Baykay’ın, yapay zeka uygulaması aracılığıyla yaptığı mimari çizimler göz kamaştırdı.

İnsanlarda dahil olmak üzere hayvanlar tarafından görüntülenen doğal zekânın aksine makineler tarafından da görüntülenen zeka çeşidi olarak adlandırılan yapay zeka uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

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Elektronik cihazlarla uygulanan yapay zeka ilk önce robotlar ve akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanmıştı. Yaşamı tamamen etkileyecek olan yapay zeka şimdi ise bambaşka iş kollarında da inanılmaz sonuçlar vermeye başladı.

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İnegöllü grafiker Vedat Baykay çıkan yapay zeka uygulamalarında Osmanlı ve Selçuk mimarilerinden esinlenerek gelinen noktayı gözler önüne serdi.

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İlk önce Selçuklu mimarisi ile uygulamaya evler tasarlatan Baykay, daha sonra ise Osmanlı mimarisi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yeniden hayat verdi. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı.

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Bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaşan Vedat Baykay, “Uzun süredir merakla takip ettiğim yapay zeka uygulamaları üzerine araştırma yapıyordum. Bing adındaki uygulamayla tanıştım. Yapay zekaya ne kadar güzel sorular sorarsanız, o kadar güzel sonuçlar alıyorsunuz. Ben aldığım sonuçlara başta inanamadım.  Selçuklu mimarisi ev tasarımları ve Osmanlı mimarisi köprü çalışması beni şaşırttı. Yapay zekaya her zaman ihtiyatlı bakan biriydim. Tehlikeli bulduğum çok şey var. Ancak insanlığa faydası olacağına inandığım şeyleri görmekte beni çok mutlu etti dedi” diye konuştu.

Vedat Baykay, bu tür uygulamaların belediyeler ve inşaat sektöründe uygulanması gerektiğini de ifade ederek, düz mimari çalışmalar yerine tarihi ve kültürel dokuları olan mimariler konusunda yapay zekaya başvurulabileceğini söyledi.

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