Boş bulunan işyerlerinin geçici olarak kiralanarak yapılan kampanyalı satışlar, ciddi reklam bütçeleri ile ilçede duyuruluyor. Zaman zaman izdihama neden olan bu durum ilçe halkını mutlu etse de esnaflara büyük zarar veriyor.

“Kapatıyoruz” pankartı açan ya da “Halı Festivali” adıyla ilgi çekici farklı bez afişlerle müşterileri çeken kişiler, kısa sürede binlerce halıyı piyasaya sürüyorlar.

Salon halısı, yolluk, paspas, banyo paspasları ile çok sayıda çeşit ürünlerin satışının yapıldığı kampanyada 10 bine yakın ürün kısa sürede tükeniyor.

İlçede faaliyet gösteren 50’ye yakın halı firması ise bu süreçte büyük zarar görüyor.

Halıcı esnafları, bu tür satış yöntemlerinin kendilerine büyük zarar verildiğini söyleyerek, “Maliyetine satış hilesi ile satışlara izin verilmemeli. Bizler on’larca yıldır ilçemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Birileri gelip bir ay da bir yıllık emeğimizi çalıyorlar. İlgili kurumlar bu tür satış şekillerine dur demeliler. Her bir esnafımız kira ödüyor, vergi ödüyor, işçi çalıştırıyor. Bu ilçede kazanılan para yine bu ilçede harcanıyor. Eğer bu tür faaliyetler engellenmezse çok sayıda firmamız zarar edecek, hatta işyerlerini kapatma noktasına gelecek” diye konuştular.