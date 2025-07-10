

İslam alemi için önemli sayılan ve önemli olayların gerçekleştirildiğine inanılan aşure günü etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de çeşitli organizasyonlarla hatırlatılmaya devam ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü kabul edilen Aşure gününde İnegöl’de yeniden kazanlar kaynatıldı.



İnegöl’de mobilya yan sanayi firmalarının öncülerinden olan İnegöllü iş insanı Bahri Sevinç, her yıl olduğu gibi bu yılda 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Bölgesindeki etkinliğe ilgi yoğundu.



Muharrem ayının sevgi ve paylaşmak anlamında Müslüman alemi için çok önemli bir ay olduğunu belirten Bahri Sevinç, “Yıllardan bu yana süre gelen aşure geleneğimizi bu yılda sürdürüyoruz. Tüm Müslüman aleminin muharrem ayı mübarek olsun” dedi.