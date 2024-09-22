OLAY

Kaza önceki gün

Saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Yener Y.(40) yönetimindeki 16 Y 9584 plakalı çöp toplama kamyonu, yokuş aşağı inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatarak duran aracın sürücüsü ile yanındaki temizlik görevlileri Erhan S.(40) ve Onur Ç.(26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan işçilerden Erhan S. Ortopedi Servisine, Yener Y. ile Onur Ç. ise Göğüs Cerrahisi Servisine yatırıldı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hizmet İş İnegöl Temsilcisi Necmettin Sargın işçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunurken şu ifadeleri kullandı;

"Birlikte çalışmaktan onur duyduğum kıymetli kardeşimin Dün Çöp kamyonun şarampole devrilmesi, sonucunda ağır yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim, kıymetli Emekçi kardeşim Allah acil şifalar versin inşallah Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın inşallah Dua 🤲 edelim inşallah"

Kaynak: MURAT AVCI