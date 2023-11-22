BİR SONRAKİ EĞİTİM TASARIM TESCİL DAVALARI

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Ahşap-Der ile birlikte ilk seminerimizi 15 gün önce gerçekleştirmiştik. 4 eğitim programımız var. İlkini tamamladık. Bugün de ikinci sırada maliyet konusunu gerçekleştirmek istedik. Mobilyacılar için önemli olduğunu düşündüğümüz konulardan biri maliyet. Bir önceki toplantıya göre katılımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Biz eğitimlere devam edeceğiz. Bir sonraki konumuz da önemli bir konu tasarım ve tescil davaları. Mobilyacılarımızın daha bilinçli olması, sorun yaşamaması adına bu programlar gerçekleştiriliyor. Katılımların her program artarak devam edeceğini ümit ediyorum” dedi.

DAHA FAZLA KAR, DAHA DÜŞÜK MALİYET İLE MÜMKÜN

‘Mobilyada maliyet’ konusunda bilgiler veren uzman Nurkan Metel de “Üretim maliyeti hesaplama, firmaların karlılıklarını uzun vadede sürdürebilmeleri adına son derece önemlidir. Bu bağlamda ürün maliyet hesaplama işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Firmalar, varlıklarını sürdürebilmek ve karlılık oranlarını artırabilmek için ürünlerini en iyi şekilde optimize etmek zorundadırlar. Bu sebeple ürün maliyet hesaplama işlemlerinin daha isabetli bir şekilde gerçekleştirilmesi, mevcut ürünü optimize edebilme seçeneklerini de netleştirmektedir. Ürün maliyet hesaplaması, işletmelerin, üretilen herhangi bir ürün üzerinden sağladıkları net karı ortaya çıkarması bakımından da oldukça önemlidir. Yani üretilen ürünün maliyeti ne kadar düşük olursa o üründen o kadar fazla kar edilebilmektedir. Bu bağlamda işletmeler, ürün üzerinden sağlayacakları karı artırma veya ürünü optimize etmek suretiyle ürünün kalitesini iyileştirme gibi seçeneklere de sahip olabilir. Tüm bu seçeneklerin daha net bir şekilde değerlendirilebilmesi bağlamında ise üretim maliyeti hesaplama en önemli paya sahiptir” dedi.

Programın ardından Oda Başkanı Özcan Ayhan, uzman Nurkan Metel’e plaket takdim etti.