Bursa Büyükşehir Belediyesi emeklilere indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

BBBUS'tan emeklilere beklennen müjde geldi.

Emekliler, Bursa - Sabiha Gökçen Havalimanı- İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren BBBUS yolcu otobüslerinden indirimli olarak faydalanacak.

SATIŞ BAŞLADI

BURULAŞ'tan tarafından yapılan açıklamada, "BBBUS gişelerinde emeklilere indirimli bilet satışmız başladı. Emeklilere yüzde 20 indirim uygulanmaktadır. Online kanallarımızdan 65 yaş üzeri vatandaşlar emekli kabul edilerek bilet alabilmektedir. 65 yaş altı emekli ise gişelerimizden belge ibraz ederek almaktadır." ifadeleri yer aldı.

Emekliler bilet alırken artık 320 TL yerine 256 TL ödeyecek.

BUDO DA İNDİRİM VAR MI?

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'da ise fiyatlar sabit bırakıldı.