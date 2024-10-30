Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş(Dk 61 Onur Toroman) Batuhan Doğrukıran(Dk 78 Alperen Şirin) , Emir Özsoy( Dk 68 Deniz Dirk Knibbe) Umut Doğdu(Dk 61 Ömer Faruk Boz), İskender Can, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal( Dk 62 Yusuf Kaplan) , Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan

Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Francisco Javier Calvo Quesada, Görkem Sağlam(Dk 46 Selimcan Temel), Abdulkadir Parmak(Dk 78 Ali Yıldız) , Funsho İbrahim Bamgboye(Dk 46 Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes) , Sergio Carlos Strandberg(Dk 46 Vincent Aboubakar) , Lamine Diack, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Bilal Boutobba(Dk 72 Jonathan Theophilus Okoronkwo)

Sarı kartlar: Francisco Javier Calvo Quesada(Hatayspor)

Kırmızı kart:

Goller: Sergio Carlos Strandberg, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Selimcan Temel(Hatayspor)

Maçtan önemli dakikalar

5'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında topla buluşan Sergio Carlos'un vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

17'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Abdulkadir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

35'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında topla buluşan Bilal'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-3

41'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Batuhan, Francisco tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan'ın vuruşu kaleci çeldi.

66'ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasında topla buluşan Selimcan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-4

İLK GOLÜNÜ ATTI

Hatayspor'a transfer olan İnegöllü Selimcan Temel, profesyonel olarak Kafkasspor'a attığı golle, ilk golünü attı. Selimcan, İnegöllü olduğu için attığı golde sevinç hareketi yapmaması dikkat çekti.

Kaynak: Yavuz Yılmaz