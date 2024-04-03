İnegöl Servisçiler Kooperatifi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftarda bu yıl da gelenek bozulmadı.



İNSERKOOP tarafından düzenlenen geleneksel iftar bu yıl da düzenlendi. Çok sayıda üye ve ailesinin katıldığı iftar samimi sohbetlerle tamamlandı.

Açıklama yapan İNSERKOOP Başkanı Orhan Ceylan; "Bu yılda ramazan ayı vesilesi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kooperatifimizin tüm emekçilerine buradan hayırlı bereketli işler diliyorum. Nice böyle güzel ramazanlarda buluşmayı tekrardan temenni ediyorum" dedi.