İnegöl Servisçiler Kooperatifi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftarda bu yıl da gelenek bozulmadı. 

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İNSERKOOP tarafından düzenlenen geleneksel iftar bu yıl da düzenlendi. Çok sayıda üye ve ailesinin katıldığı iftar samimi sohbetlerle tamamlandı. 

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Açıklama yapan İNSERKOOP Başkanı Orhan Ceylan; "Bu yılda ramazan ayı vesilesi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kooperatifimizin tüm emekçilerine buradan hayırlı bereketli işler diliyorum. Nice böyle güzel ramazanlarda buluşmayı tekrardan temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ