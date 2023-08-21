Hafta sonu gerçekleştirilen Uluslararası Yozgat MTB Cup yarışlarında İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 3 ayrı kategoride 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Yozgat’ta Valilik, belediye, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ORAN Kalkınma Ajansı katkılarıyla 19-20 Ağustos tarihlerinde Uluslararası 2. Yozgat Bisiklet Günleri düzenlendi. Kent merkezi ve Çamlık Milli Parkı’nda 16 kategoride yapılan yarışlara; Almanya, Macaristan, İran ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 182 sporcu katıldı. Yarışmalarda İnegöl’ü temsilen İnegöl Belediye Spor Kulübü bisiklet takımı da 6 sporcuyla yer aldı.

DOSTUM formasıyla mücadele eden İnegöl Belediyespor bisiklet takımı sporcularından Furkan Çamlıdere, Engin Karabacakoğlu ve Nisanur Acar, yarışmada gösterdikleri performansla dikkat çektiler. Uluslararası Yozgat MTB CUP yarışında Furkan Çamlıdere ve Engin Karabacakoğlu kendi kategorilerinde 1’inciliğe ulaşırken, U17 kategorisinde yarışan Nisanur Acar ise 2’nci olmayı başardı. Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları, düzenlenen ödül töreninde Vali Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü tarafından takdim edildi.