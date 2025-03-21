Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 22-23-24 Mart tarihlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl'de bazı mahallelerde elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında, Doğanyurdu, Gülbahçe, Paşaören, Çaylıca, Kayapınar, Turgutalpköy, Tuzla, Süle, Elmaçayır, Kıran, Fevziye, Cerrah, Yeniceköy, Hocaköy, Süleymaniye, Dipsizgöl, Küçükyenice, Ertuğrulgazi, Yeni ve Mahmudiye mahallelerinde elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar:

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Ekran Görüntüsü 2025 03 21 170609

Kaynak: HABER MERKEZİ