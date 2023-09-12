Mardinkapı Mezarlığı'nda, ailelerin isteği üzerine mezar açma işlemi yapan R.K.'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar büyük bir tepkiye neden oldu. Görüntülerde, R.K.'nin kafatası ve kemikleri poşetlere atarak alay ettiği görülüyor.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, zaruri durumlarda birden fazla cenazenin aynı mezara defnedilebileceğini vurguladı. Ancak, görüntülerdeki görevlinin lakayıt davranışının hoş olmadığını belirtti. İmamoğlu ayrıca, çürümüş kafatası ve kemiklerin insanların saygı göstermesi gereken şeyler olduğunu ve bu olaydan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti. İnsanların canlısıyla ölüsünün saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.