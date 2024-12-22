Kandemir, paylaştığı mesajda takipçilerine teşekkür ederek, kırdığı ve incittiği kişilerden özür diledi.
Kandemir, şu ifadeleri kullandı:
“TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KAPATIYORUM
YARIN SABAHTAN İTİBAREN KONTROLÜMDE OLAN TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KAPATIYORUM.KIRDIĞIM,İNCİTTİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLİYOR HAKLARINI HELAL ETMELERİNİ TEMENNİ EDİYORUM.ÇOK SAYIDA GÖNLÜ KALBİ GÜZEL İNSAN TANIDIM.ONLARIN ŞAHSIMA VERDİKLERİ KIYMETİ HAKEDİLEN NOKTAYA TAŞIYAMADIM..ÜZGÜNÜM..RABBİM İNŞALLAH BU VESİLEYLE TANIDIĞIM HERKESE VE TÜM DOSTLARIMA HERŞEYİ GÖNÜLLERİNCE VERSİN.NASİB,KISMET BURAYA KADARMIŞ.ARTIK BU MECRADA "YÖNETMEN HASAN KANDEMİR" KİMLİĞİYLE YER ALMAMAYA KARAR VERDİM. İNŞALLAH BUNDAN SONRASI İÇİN HAKKIMIZDA HAYIRLISI NEYSE O OLSUN.KEZA BU VASFIN ALTINDA DİRHEM DİRHEM NE BİRİKTİRDİYSEM BİRİKEN HERŞEY BANA BİRŞEY KATMADIĞI GİBİ AKSİNE BENDEN ÇOK ŞEYİ ALDI GÖTÜRDÜ.DAHA FAZLASINI ALMADAN BİR SON VERMEK GEREKİYORDU..SON PROJEMİZ QULUBE İLE İLGİLİ TÜM HAKLARIMI ÇOK SEVDİĞİM BİR KARDEŞİME DEVREDEREK BU İŞLERDEN TÜMÜYLE İLGİMİ KESİYORUM..SİZLERİ,DOSTLARIMI SEVİYORUM..HERŞEY İÇİN VERDİĞİNİZ YADA VERMEDİĞİNİZ HERŞEY İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM..SAĞLIKLA VE SAĞLICAKLA KALIN.HOŞÇAKALIN..
NOT:KONTROLÜ BENDE OLMAYAN,ÇALINMIŞ AKTİF GÖRÜNEN,GÖRÜNMEYEN DİĞER TÜM HESAPLARDAN SORUMLULUĞUM YOKTUR..
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYRULUR”