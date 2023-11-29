Dernek başkan Ahmet Bozan toplantıyla katılan muhtarlar kooperatif başkanları federasyon temsilcileri yönetimi kurulu ve üyelere yönelik bilgilendirme açıklamalarda bulundu. Ayrıca toplantıda Ertuğrulgazi dernekler federasyonu genel başkan yardımcısı Mehmet Erim konfederasyon ve federasyon hakkında yurt çapında yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler paylaştı bu toplantıda öne çıkan en önemli gelişmelerden biri Azerbaycan diaspora bakanlığı tarafından Şubat ayında yapılması planlanan Karabağ zaferinin 2. Yılı münasebetiyle Azerbaycan'a İnegöl Ertuğrulgazi derneğinin davet edilmesi tüm katılımcılar ve yönetim kurulu tarafından memnuniyetle karşıladı.