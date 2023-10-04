Dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan (X)Twitter’da eskortlara ait reklam amaçlı paylaşımların ağı, il-il, ilçe-ilçe yayılmaya başlandı. Twitter arama motoruna Bursa ya da İnegöl, Mudanya gibi herhangi bir ilçenin aratılması yapıldığında eskort reklamları çıkmaya başladı.

İl genelinde savcılık talimatıyla emniyet ve jandarma tarafından fuhuş evlerine yapılan şok baskınlar sonrası eskortlar çareyi sosyal medyalarda aramaya başladı. Bursa şehir merkezi ve ilçelerinde aktif olarak çalışan hayat kadınlarının yeni yöntemleri pes dedirtti.

Hazırladıkları eskort ilanlarını twitter üzerinden yayınlayarak Bursa ve ilçelerini hashtag yapan şebeke, gençleri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar internet üzerinden Bursa ve ilçelerine yönelik çok sayıda pornografik siteyi kapattırmıştı. Çalışma alanları daralan fuhuş çetesi bu kez sosyal ağ olan twitter ve telegram uygulamalarına yöneldi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlarda açan fuhuş çetesi, pazarladığı kadınlar üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Pornografik canlı yayınlarla etki altına gençlerinde bu akıma uydukları gözlemleniyor. Twitter ve Telegram başta olmak üzere, Tiktok vb. sosyal ağların özgürlük adıyla izin verdiği bu tür paylaşımlara ise vatandaşlar sert tepki gösteriyor.