İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Mustafa A. Yönetimindeki 16 SZG 04 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan Gadır E.(35) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FAHRETTİN ENİŞ