İlk yarıyı 25 puanla 9 sırada kapatan temsilcimiz İnegölspor, 2.yarıya başlarken ilk yarıda tek golle yenildiği Erzincan’ı konuk ettiği maçta rakibine nazaran daha etkili bir futbol oynayarak attığı 2 golle 3 altın puanı hanesine yazdırarak umutla başladı.

Maç başlamadan önce Pençe-Kilit harekatında şehit olan 9 şehidimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız okundu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyor, mekanları cennet olsun inşallah. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız. Bu acıları bize yaşatan hainleri lanetliyorum.

Rakip takım sezonun ilk maçında yeni kurduğu ve doğru dürüst hazırlık yapmadan çıktığı maçı kendi taraftarlarının bile sürpriz olarak değerlendirdiği maçta temsilcimizi tek golle yenerek lige büyük bir moralle başladı. Bu moralle devam ettiği ligde şu ana kadar tam 33 puan toplayarak fikstürde 4. sırada İnegöl’e geldi. Maça hızlı ve etkili başladı ancak 32. dakikada bir yan topta Mustafa Batuhan’la kalesinde gördüğü golle sarsılarak oyun düzeni bozuldu. 2. yarıda yaptığı değişikliklerle beraberliği aradığı maçta 2 golü kalesinde görerek evine eli boş döndü. Bu maçı izledikten sonra bu takımın bu kadrosuyla 33 puanı nasıl aldığına akıl erdiremedim. Bu takımın bu kadrosuyla 4. sırada olması beni çok şaşırttı. Ara transferde aldıkları 1-2 kaliteli ve tecrübeli oyuncularını lisansları yetişmediği için bu maçta oynatamadı. Bu takımın bu kadro ile lig sonunda fikstürdeki yerini merak ediyorum. Bu takımda 7 numaralı Ziya Alkurt dışında göze batan oyuncuları yoktu. Ziya gerçekten çok etkili bir forvet. Müdafaamızı çok zorladı. 2. Ligde her takımın kadrosunda görmek istediği kalitede bir oyuncu.

İnegölspor’a gelince teknik heyetimiz sıkı bir devre arası programıyla hazırlandığı bu maça kalede Bekir, geride Kadir-Mete-Yusuf Kocatürk-Orhan, ortada M.Samet-Uğur Utlu-Furkan, ileride Yusuf Talum-M.Batuhan-Serhat tertibiyle başladığı maçın 2.yarısında Uğur Utlu’nun yerine Okan, Kadir’in yerine Eren Emre, M.Samet’in yerine Erkan Arda ve M.Batuhan’ın yerine Uğur Mustafa alındı. Bu değişikliklerin ikisi zorunlu diğer ikisi skoru korumak amacıyla yapıldı. Değişiklikler olumluydu. Maça temkinli ve tutuk başlayan temsilcimiz M.Batuhan’ın golüyle hareketlenerek oyunda önce dengeyi kurdu. 2.yarıda da etkili bir oyunla rakibine gol imkanı vermediği gibi Serhat’la da 2.golü buldu. Ancak durum 2-0 iken İnegölspor ceza sahasında altı pasa giren rakip oyuncunun bir oyuncumuz tarafından biçilerek iki ayağının yerden kesildiği net penaltı pozisyonunu es geçen orta hakem rakip takım oyuncu ve teknik heyeti tarafından büyük tepkilere neden oldu. Ancak hakem bu penaltıyı çalsaydı da rakip takım bu maçı çeviremezdi. İnegölspor bu maçı kesin kazanmak için çıktı ve ona göre oynadı. Temsilcimiz devre arasında iki büyük kayıp verdi. Önce ilk 11’de oynayamadığı için Emre Toptan daha sonra son 1 aydır oynamayıp sahada gezinen forvetimizin en etkili ve tecrübeli oyuncumuz Cengiz takımdan ayrıldı. Emre Toptan, Murat Yoldaş döneminde banko oynarken Bahattin hocamızın gelişiyle formayı Orhan’a kaptırdı. Ancak şans verildiğinde şansını hep iyi kullandı. Sol kanat için iyi bir alternatifti. Gitmeseydi daha iyi olurdu. Cengiz’in neden gitmek istediğini bir türlü anlayamadım. İsteseydi İnegölspor’a çok faydalı olabilirdi. Yurt dışından ilk defa İnegölspor’a geldi. İnegölspor’un Cengiz’e kattığı çok tecrübe var. Gideceğine hiç ihtimal vermedim. Gidişi benim gözümle sürpriz oldu. Gittiği takımda bu devrede rakibimiz olacak. Orada ki maçımızı merak ediyorum. İnegölspor’umuz Cengiz’in yerine etkili bir açık oyuncu alması gerekiyor. Kalede Bekir görevini iyi yaptı. Müdafaamız zaman zaman bocalasa da rakip forvetlere gol imkanı vermedi. Genç Yusuf Kocatürk’ün gelişimini ve takımımıza katkısını alkışlıyor tebrik ediyorum. Orta sahada Furkan Özyapı eski Furkan’ı yakalamaya başladı. Çok etkili ve rakiplerini zorlayan bir oyun ortaya koydu. tebrik ediyor devamını diliyorum. Uğur Utlu sakatlanıncaya kadar tecrübesiyle faydalı olurken M.Samet Karakoç eski takımına karşı oynamasına rağmen çok etkisiz kaldı. Çok daha önce çıkarılsaydı daha iyi olurdu. Forvette M.Batuhan’ın nihayet iyileşip sahaya ilk 11’de dönmesi ve boy avantajı ile bir yan topta gol yapması birkaç tane de güzel asist yapması ilerisi için umut verdi. Umarım bizleri yanıltmaz. Cengiz ve Okan’ın yokluğunda sağaçık oynamak zorunda kalan sağ bek Yusuf Talum yeni yerinde gayretli olmasına rağmen yeni yerini yadırgadı. Eren Emre gayretliydi. Okan hep aynı nakarat bu kadar tecrübe ve bu kadar şans bulmasına rağmen sahada geziniyor ve yerden kalkamıyor. Böyle giderse bu iş olmaz. İsteyeni varsa bence hemen değerlendirsin. Genç Erkan Arda ise bulduğu şanslarını iyi kullanmamaya başladı. Kendisini geliştirmiyor. Alt yapımızdan sıra bekleyen gençlerimiz var bunu unutmasın.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz, şehitlerin gölgesinde oynadığı bu 2.yarının ilk maçında Play-off sınırı içerisindeki ve ilk maçta sürpriz bir yenilgi aldığı Erzincanspor’u net bir skorla yenerek 3 altın puanla rövanşı aldığı maçla 2.yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Bu galibiyeti alan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyor, önümüzdeki hafta Fethiye deplasmanında başarılar diliyorum. Bu 3 puan ilaç gibi geldi. Çünkü Play-off sınırına 2 puan daha yaklaştı. Devre arasında gelenler ve gidenler oldu. Gelenler mütevazi oyuncular. Lisansları yetişmediği için bu maçta seyredemedik. Bu ara transferde 1-2 oyuncu daha alınması ilk 11’deki oyuncuları ateşleyecek. Önümüzde Fethiye deplasmanı ardından dinlenme ve evimizde lider Kastamonu ve ardından Iğdır deplasmanı var. Bu dört haftada ya play-off sınırından iyice uzaklaşır ya da play-off’a çok yaklaşırız. Top teknik heyet ve oyuncularımızda. İzlemeye devam edeceğiz. Umarız ikinci alternatifi yakalarız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Fethiye deplasman başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”