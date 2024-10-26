Geçtiğimiz gün imza atan Teknik direktör Necati Erkmen takımın başında ilk maçına çıktı.
Hakemler: Ali Emir Yolcu, Denizcan Şahin, Hasan Hüseyin Yazıcılar
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak(Dk 46 Mustafa Mete Tetik) , Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 68 Alpay Koçaklı) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu(Dk 68 İsmail Zehir), Yusuf Tursun(DK 77 Hasan Alp Altınoluk) , Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Sincan Belediyesi Ankaraspor: Abdulaziz Demircan, Berk Yiğit Karadağ(Dk 86 Yusuf Buğra Koşal) Doğukan Efe(Dk 86 Halil İbrahim Esen) Batuhan Kırdaroğlu(Dk 93 Ramazan Eren Demir) Berk Taşkın, Emre Can Örme(Dk 79 Enes Tepecik) Muhammed Bayır, Yunus Emre Metin(Dk 93 Fatih Kızılkaya) Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep Yemişçi
Sarı kartlar: Uğur Utlu(İnegölspor) Sefa Durmuş, Berk Yiğit Karadağ (Ankara)
Goller: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor) Yunus Emre Metin(Ankaraspor)
Maçtan önemli dakikalar
39'ncu dakikada gelişen Ankaraspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yunus Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
87'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında atılan topa gelişine rövaşata yaparak vurdu, top direkten döndü.
90+5'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mustafa Mete'nin vuruşu ağlarla buluştu.