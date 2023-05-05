Süper Amatör Play – Off: Pazar günü Kurtuluşspor grup lideri Mustafakemalpaşaspor ile karşılaştı. Güçlü ve lider karşısında elinden geldiği kadar mücadele eden temsilcimiz sahadan 1 – 0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla az da olsa ümitlerini tüketmiş oldu. Normal sezonda da rakibine iki kez yenilmişti. K.Güvenspor bu maça kadar kendisi gibi istediğini yapamayan Orhangazi Çakırlıspor ile karşılaştı. İnegöl temsilcisi 1 – 0 öne de geçse müsabakadan 5 – 2 yenik ayrıldı. Çarşamba günü ise son maçlar oynandı. Kurtuluşspor, Burgazspor’a 3 – 1 yenilerek galibiyetle tanışamadı. Geçen hafta pes eden K.Güvenspor ise lider Mustafakemalpaşaspor’a 5 – 2 kaybetti. İki temsilcimiz galip gelemeden play – off’u tamamlamış oldu. İnegöl adına başarısız olduk diyebiliriz, ancak ilçemize bu heyecanı yaşattıkları için bu iki güzide camiamıza teşekkür ederiz.

2. Küme:

İlk yarının son maçında lider Cerrahspor evinde lig ikincisi Erikli Gençlik ile çok önemli bir maça çıktı. Lider yenip avantajı elde etmek istiyordu. Karşılaşma başladığı gibi 0 – 0 bitti. Cerrahspor bu sezon ilk defa bir maçta gol atamamış oldu. Ilgarspor ilk yarının son maçında deplasmanda Baharspor ile oynadı. Temsilcimiz sahadan 5 – 1 yenik ayrıldı. Liderliği bırakmayan Cerrahspor evinde Beyazıt Gençlik ile karşılaşacak. Ilgarspor, İnegöl’de evinde alt sıralardaki İpekyoluspor’u konuk edecek.

Anılarla Futbol :

Yakın geçmişten bir anı. Henüz cep telefonları, internet... yok. İsmail kulüp lokalinde oturur. Akınspor‘un antrenörü olan arkadaşı Metin Hocanın maç sonrası lokale gelmesini bekler. İsmail ile Metin Hoca yakın arkadaştır. İsmail‘in oğlu Kemal de Akınspor‘da Metin Hocanın sporcusudur.

İki yakın arkadaş kısa süre sonra mahallenin kulüp lokalinde karşılaşır. Metin Hoca selam verir ve arkadaşı İsmail‘in masasına oturur. İsmail, çaycı Ahmet’e seslenir.

- Ahmet, Metin Hocana güzel bir çay getir.

İsmail, oğlunun maçını merak etmektedir.

- Vay Metin Hocam, hoş geldin. Maçı ne yaptınız?

- Sorma kardeş be. 3 -1 yenildik.

- Tüh be, canın sağ olsun. Oğlum Kemal oynadı mı?

- Oynadı be İsmail’im oynadı. Ama duygularımla oynadı. Son 10 dakikada oyuna aldım, hay almaz olaydım. Oğlun, o kalan sürede bir kendi kalesine gol attı, bir de penaltı yaptırdı.