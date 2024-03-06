TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında Düzce Cam Düzcespor'a 3-1 mağlup oldu.
Hakemler:Doğu Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Metin Yalçın
Stat: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı(Dk 84 Emir Özsoy) Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk 61 Ahmet Hakan Şahin), Uğur Utlu, Ferhat Görgülü(Dk 46 Kadir Turhan,) Ömer Gür
Düzce Cam Düzcespor: Ebrar Yiğit Aydın, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Çapar, Zahit Fındık, Yasin Palaz, Emran Bulucu(Dk 81 Uğur Arslan Kuru), Kaan Yüksel, İsmail Zehir(Dk 87 Emirhan Yılmaz) Hayrullah Erkip, Alişan Durmuş
Sarı Kartlar: Erman Bulucu, Zahit Fındık, Serdarcan Eralp (Düzcespor)
Kırmızı kart: Muhammed Samed Karakoç(İnegölspor)
Goller: Nadir Çiftçi(İnegölspor) Hayrullah Erkip, Zahit Fındık, Serdarcan Eralp (Düzcespor)
Maçtan dakikalar
11'nci dakikada gelişen Düzcespor atağında cezasahası içinde topla buluşan Hayrullah'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
37'nci dakikada İnegölspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Nadir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
48'nci dakikada gelişen Düzcespor atağında ceza sahasında topla buluşan Zahit'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-2.
71'nci dakikada gelişen Düzcespor atağında ceza sahasında topla buluşan Serdarcan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-3.