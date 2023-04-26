Batman galibiyetinden sonra Çorum deplasmanından eli boş dönen temsilcimiz İnegölspor Pazar günü evinde konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Sivas Belediyesini maçın başından sonuna kadar üstün oynayıp sayısız goller kaçırdığı Metincan’ın 3 gol atarak hatrick yaptığı maçı 4 golle geçerken düşme potasındaki aynı puanlı rakibi Batman’ın Düzce deplasmanından galip geldiği haberi sevincimizi kursağımızda bıraktı. Bu haber gerçekten grubumuzdaki maçların en sürprizi olarak değerlendirildi. Düzce Batman’ı yense Play-off içerisinde yerini sağlama bağlayacaktı. Bu sonuç bizim işimize hiç gelmez. Çünkü Batman’ın puan veya puanlar kaybedeceği bir maçtı maalesef olmadı. O maçın hakeminin tartışmalı bir golü sayarak maçın sonucuna etki ettiği duyumları var. Batman’ın bu sürpriz galibiyetinden sonra İnegölspor’umuzun yapacağı tek şey var o da kalan 4 maçını kazanmak.

Rakip Sivas Belediyesi takımı bu sezonun ortasından itibaren mücadeleyi bırakarak düşmeyi kabullenip sezonu tamamlamaya çalışıyor. İnegöl’e 15 oyuncu ile geldiler. Birisi kaleci diğer ikisi yedek oyuncu olmak üzere bu 3 kişiyi değiştirdikten sonra sakatlık olsa maça eksik devam etmek zorunda kalacaktı. Maçı centilmence ve kapasitesi oranında iyi oynamaya çalışan ve böyle bir maçta bir tanede gol atan amatör ruhla oynayan bir takım. Gelecek yıl kendilerine 3.ligde başarılar diliyoruz. Belki de Kafkasspor’un grubuna düşer ve İnegöl’de bir kez daha izleriz.

İnegölspor’a gelince Çorum maçında puan veya puanlar alabileceği maçta kendi kalesine attığı bir gol ve Yılmaz ve Erman’ın hediye ettiği bir golle maçı 2-0 kaybeden takımımız küme düşen Sivas Belediyesi takımını mutlak yenmek amacı ile çıktığı maçta Teknik heyetimiz Maça kalede Bekir, geride Yasin-Erman-Hamza-Gökhan, ortada Yılmaz-Uğur-Kaptan Bahadır, ileride Metincan 1+3 maç cezadan sonra Ömer Faruk-Niyazi tertibiyle çıktığı maçın ilerleyen bölümlerinde Yılmaz’ın yerine Ali ve kaçırdığı goller atmadığı paslarla 63 dakika izleyenlere saç baş yolduran Ömer Faruk’un yerine Ersel, Kaptan Bahadır’ın yerine Ferit, Niyazi’nin yerine Hakan’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler özellikle Yılmaz’ın yerine giren Ali oyunu hızlandırarak gollerin çoğalmasına büyük katkı sağladı. Maça çok hızlı başlayan temsilcimiz ilk 10 dakikada 5-6 net pozisyona girerek rakibini bunaltamaya başladı. Nitekim maçın ilerleyen bölümlerinde Kaptan Bahadır’ın mükemmel golü ile birlikte günün kahramanı Metincan’ın 3 gol atarak hatrick yaptığı maçı 4 golle kazandı. Kalemize 2 top geldi birisi gol oldu. Bekir sevgi maç boyunca kalesinden rakip kaleyi izledi. Geride müdafaamız rakiplerine küçümsediği için zaman zaman açıklar verdi. Bunlardan birinde saçma bir gol yedi. Umarız önümüzdeki hafta Amed deplasmanında rakiplerini daha ciddiye alırlar. Futbolda ciddiyetten uzaklaştığınız zaman rakip cezayı keser. Orta sahamız maça çok rahat başladı ancak maçın ilerleyen bölümlerinde Yılmaz aksamaya başladı bunun bir sebebi vardır. Çünkü dışarıya çıkmayı kendi ister gibiydi. Ali Akkuş’un oyuna girmesiyle oyun hızlandı goller çoğaldı. Uğur ağır ancak temkinli oynadı. Kaptan Bahadır yeni teknik heyet ile birlikte yedek kulübesine mahkum edildi. Uzun süre yer alamayınca kendine olan öz güvenini yitirdi. Bu maçta da kendi atacağı golleri daha müsait arkadaşlarına vererek korkusunu belli etti. Bu maçın en güzel hareketini yaparak çok akıl dolu güzel bir gol attı. Umarız Aynı gollerden Amed maçında da izleriz. İleride Metincan çok iyi kullandığı sol ayağını böyle zayıf rakipleri de bulunca adeta coştu. 3 gol attı. Bir o kadar gol pozisyonu da arkadaşlarına hazırladı. Ancak futbolun dışında gördüğü lüzumsuz ve saçma kartlarla 4 hafta cezalı duruma düşen ve bu maçta bu kadar disiplinsizliğe ve saçma cezalara rağmen yine ilk 11’de yer bulan Ömer Faruk gerek kaçırdığı goller gerekse çok müsait durumlarda arkadaşlarına vermediği paslarla tribünlerde bizlere saç baş yoldurdu. Teknik heyet nihayet tribünlerin de tepkisini duyarak bu oyuncuyu dışarı alıp yerine Ersel’i koydu. Sol kanatta Niyazi daha önceki maçlarda attığı golleri böylesine kolay bir maçta atmak istedi. Fakat illa ben atacağım ısrarı nedeniyle hem mutlak golleri kaçırdı hem de arkadaşlarına çok müsait durumlarda vermediği toplarla da tribünlerden bolca tepki aldı. Bu maçta ilk defa yer alan Ferit ve Hakan bu kadar zayıf rakip karşısında kendilerini gösteremediler. Yani etkili olamadılar.

Sonuç olarak Çorum deplasmanından eli boş dönünce evinde yenilen Batman’ı fikstürde geçemedi. Tüm umutlar bu haftaya taşındı İnegölspor’umuz Sivas Belediyesini yenecek rakip Batman ise play-off sınırı içerisindeki Düzce deplasmanında yenilecek bu durumda temsilcimiz 3 puan öne geçecekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Rakibimiz Batman Düzce deplasmanında adeta tarih yazarak 1 puana razı iken tam 3 altın puan çıkarınca temsilcimizin galibiyeti buruk kalmamıza neden oldu. Önümüzdeki hafta Batman evinde Menemen ile oynarken bu sefer biz Amed deplasmanında mücadele edeceğiz. Umarız Batman evinde puan kaybeder, temsilcimiz de Amed maçından puan veya puanlarla döner. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Belediyesi maçını kazanan teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor Amed maçı başarılarını yazmak dileğiyle… Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

”BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”