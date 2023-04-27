Süper Amatör Play – Off: Yaklaşık 10 gün önce Bursa oynanan golsüz derbi sonrası bayramın hafta sonuna denk gelmesiyle Pazar günü maçlar oynanmadı. Salı günü 3. müsabakalar oynandı. Kafkasspor’un 3. Lige çıkmasıyla bu play – off’ların önemi daha da artmıştı. Zira grup şampiyonu direk Bölgesel Amatöre Ligi’ne çıkacak, grup ikincisi de baraj maçı oynayacaktı. Yani takımların şansı az da olsa artmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Kurtuluşspor, Süper Amatör Kümesinde belki de en çok karşılaştığı rakiplerden biri olan İznikspor ile Bursa’da karşılaştı. Sarı – Kırmızılılar sahadan 3 – 0 mağlup ayrıldı. Bu skorla temsilcimizin işi mucizelere kaldı. K.Güvenspor ise Burgazspor ile puan mücadelesi verdi. Temsilcimiz 1 – 0 öne geçtiği karşılaşmadan 3 – 1 yenik ayrılınca tüm iddiasını kaybetti. Pazar günü Kurtuluşspor grup lideri Mustafakemalpaşaspor ile karşılaşacak. Normal sezonda rakibine iki kez yenilen Kurtuluşspor hiç olmazsa rakibini yenmek isteyecektir. Çıkmayan candan umut kesilmez. K.Güvenspor kendisi gibi istediğini yapamayan grup sonuncusu Orhangazi Çakırlıspor karşısında 3 puan alıp sonuncu olmak istemeyecektir.

2. Küme:

Ligin 8. haftasında en yakın takipçisi Erikli Gençlik’e 3 puan fark atan Cerrahspor deplasmanda orta sıralardaki Livanespor ile oynadı. Karşılaşmayı temsilcimiz 4 – 3 kazandı. Ilgarspor, İnegöl’de Ahıskaspor’a 6 – 2 kaybetti. İlk yarının son maçında lider Cerrahspor evinde lig ikincisi Erikli Gençlik ile çok önemli bir maça çıkacak. Lider yenip avantajı elde etmek istiyor. Ilgarspor ilk yarının son maçında deplasmanda Baharspor ile oynayacak.