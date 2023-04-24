İnegölspor için artık kalan 4 maç ya var olma ya da olmamak maçı. Sivas Belediye karşısında sezon başından beri 4 gol atıp kazanan temsilcimiz, özellikle ilk yarıda dünyaları da kaçırmış oldu.

Bu maç bizim için özellikle saha içinde belki ölçü değil ama en azından alt sıralardan kurtulma adına takibi sürdürmüş olduk. Sahanın her tarafını iyi kullandık. Rakip zaten haftalar önce düşmüş bir ekip. İnegöl’e eksik kadro geldi. Fakat eğer biraz dişli bir rakip olsa belki puan kaptıracaktık.

Saha içinde kaçan pozisyonların yanı sıra pas alışverişlerinde bazı oyuncuların tercih noktasında hata yapmaları bazı bölümlerde işi zorlaştırdı. Özellikle ileri hatta Ermec, Metincan ve Niyazi üçgeninde biraz daha sakin ve yardımlaşma konusu ön plana çıkmalı.

Bu takım düşme hattında ve bizim her oyuncumuzun katkısına ihtiyacımız var. Rakiplerimiz başta Batman Düzce’de enteresan sonuç aldı. Yine sabaha kadar oynansa Nazilli’nin Arnavutköy’den puan alma imkanı yokken, deplasmanda kazandı. Afyon top göstermeyeceği Menemen’e mağlup oldu. Isparta-Bursa kardeşçe puan paylaştılar. Bunlarda şu demek biz dikkatli ve sahada pirana gibi olmazsak kader ağlarımızı örecek sanki.

Çare belli. Tüm camia kenetlenip kalan 4 maçtan bize gerekli olan puanları çıkartma adına neler yapılmalı, onu tartışmalı. Aksi takdirde bizim için hüsran ve yıkık bir lig sonucu olacak gibi...