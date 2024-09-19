İnegölspor’umuzun Teknik Direktörü Sinan Yücer, cumartesi günü saat 16.30’da sahamızda ağırlayacağımız İskenderunspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekibimiz İskenderunspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktörü Sinan Yücer, şunları söyledi:

“İskenderun maçına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oyuncularım gayet iyi çalıştılar. Geçen hafta Afyon deplasmanında zorlansak da kazandık ve önemli bir 3 puan aldık. 3 maçta 4 puanımız var. Hafta sonu kendi sahamızda ilk defa seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Maça gelen seyircilerimizi oynadığımız oyunla mutlu etmek istiyoruz. Taraftarlarımıza kendi sahasında iyi futbol oynayan, pozitif oynayan, mücadele eden, futbolun doğrularını doğru bir şekilde uygulayan bir takım oluşturduğumuzu göstermek istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıyoruz. İnşallah seyircimizin desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılan takım oluruz. Uğur ve İsmail’in sakatlıkları devam ediyor. Herhalde 2-3 hafta daha bizimle olamayacaklar. Onun dışında santraforumuz Fatih geçen yoldan cezalıydı, cezası bitti. Hafta sonu inşallah Fatih’te aramızda olacak. Santraforumuzdan da faydalanacağız.”