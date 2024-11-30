İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemliğini İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi Oğuzhan Gökçen yaptı. Yardımcı hakemler ise Mücahit Değirmenci ve Berk Tezcan'dı.

Altayspor : Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Salih Oktay, Kuban Altunbudak, Onur Efe, Ceyhun Gülselam, Emre Tangeldi, Yunus Efe Sarıkaya, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu, Hikmet Çolak.

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Ali Mert Aydın, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alpay Koçaklı, İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Sadık Arda Yılmaztürk, Hasan Alp Altınoluk.

Mücadeleye hızlı başlayan Altay, ilk yarıda peş peşe 2 gol buldu. 20’nci dakika da Ali Kızılkuyu ile 1-0 önce geçen Altay, 2 dakika sonra da Onur Efe ile 2’nci golü buldu. Kendi sahasında oynamamın avantajını da kullanan Altay, ilk yarının bitmesine saniyeler varken farkı 3’e çıkardı. Onur Efe, kendisinin 2’nci takımının da 3’ncü golünü 45’nci dakika da buldu. Maçın ilk yarısı Altay’ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da toparlanmaya çalışan İnegölspor, maçın 68’nci dakikasında İbrahim Can Köse’nin golü buldu. İlk gol ile moral bulan temsilcimiz 2’nci golünü ise 75’nci dakika da yine İbrahim Can Köse’nin ayağından buldu. Maçı 3-2’ye getiren İnegölspor, deplasmandan en azından 1 puan almak için rakip kaleye yüklense de istediğini alamadı.

Maç Altay’ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.