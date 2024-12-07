Lige kötü bir başlangıç yapan İnegölspor, Teknik Direktör Necati Erkmen’in istifa etmesi nedeniyle Karaköprü Belediye maçına yardımcı hocaları Caner Taban, Mahmut Eser Durak, ve İsmail Hakan Gökkaya’dan oluşan teknik ekiple çıkacak.

Şu ana kadar oynanan 14 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkarak Bordo Beyazlılar, 6 maçta berabere kalırken, 6 karşılaşmada ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bu sezon gol yollarında etkisiz kalan temsilcimizde 14 haftada 2 teknik adam, istenilen sonuçları alamaması nedeniyle görevlerini bırakmak zorunda kaldı.

Abdurrahman Maksutlar başkanlığında ki İnegölspor yönetimi, Karaköprü maçı için taraftarın maça gelmesi yönünde açıklamalarda bulundu. İlk yarının en önemli maçına çıkacak olan ekip, rakibini yenmesi halinde puanını 14’e çıkararak küme düşme hattından kısmen uzaklaşacak. Maçın berabere ya da mağlubiyetle sonuçlanması durumunda ise zorlu günler başlayacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYE NASIL BİR TAKIM?

Afyonspor ile birlikte bu yıl küme düşmeye aday gösterilen Karaköprü Belediyespor, şu ana kadar oynanan 14 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ekip, kalesinde ise 27 gol gördü. Geçtiğimiz hafta sahasında Afyonspor’u 4-0 yenmeyi başaran ekip, ligin 8. Haftasında Altayspor’u deplasmanda 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Kötü defans hattıyla dikkat çeken Karaköprü Belediyespor, buna karşılık hücum hattında dikkat edilmesi gereken bir takım olarak karşımıza çıkıyor. 14 maçın 9’unda rakip fileleri sarsan ekipte, 5 gol atan orta saha oyuncusu Halil İbrahim Talay, 3’er gollü İbrahim Halil Öner ve Berk Özköroğlu dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Ligde topladığı 9 puanla küme düşme hattında 17. sırada bulunan ekip, olası bir İnegölspor galibiyetinde puanını 12’ye çıkaracak. Böyle bir sonuçla İnegölspor averajla küme düşme hattında yer alacak.

İNEGÖSPOR-KARAKÖPRÜ BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. Hafta maçında İnegölspor-Karaköprü Belediyespor arasında oynanacak olan mücadele 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.