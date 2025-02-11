Geçtiğimiz hafta İskenderunspor karşısında 1-0 öndeyken uzatma dakikalarında yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrılan bordo beyazlılar haftayı puansız kapatmıştı.

Hafta içinde TFF tarafından gelen 3 puan silme cezasıyla 2. şoku yaşayan Bordo Beyazlılarda moraller bozuldu.

Küme düşme hattına 5 puan uzaklıkta bulunan temsilcimiz, Kepezspor karşısında galip gelip moral bulmaya çalışacak.

Bugüne kadar ligde oynadığı 21 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan bordo beyazlılar toplamda 23 puan toplamıştı. TFF tarafından 3 puanı silinen İnegölspor’un puanı 20’ye geriledi.

KEPEZSPOR NASIL BİR EKİP?

Antalya temsilcisi Kepezspor, ligde bugüne kadar oynadığı 21 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 23 puanla grupta 13. sırada yer alan ekip, bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.

Kepezspor kendi sahasında oynadığı 10 karşılaşmada ise inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 10 maçın 4’ünü kazanan ekip, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 4 maçı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandıran Kepezspor kalesinde ise 13 gol gördü.

KEPEZSPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta oynanacak olan 22. Hafta mücadelesinde Kepezspor-İnegölspor arasında ki mücadele 12 Şubat Çarşamba günü Kepez Hasan Doğan Stadyumunda saat 14.00’de başlayacak.