Hakemler: Birkan Altındaş, Muhammed Yıldız, Murat Şimşek
İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik(Dk 74 Recep Efe Koçak) İbrahim Can Köse, Batuhan Günaldı, Özcan Aydın(Dk 69 Alpay Koçaklı)(Dk 90 Bilal Gündoğdu) , Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Fatih Aktay( Dk 69 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk
Kepez Spor Futbol A.Ş.: Burak Çapkınoğlu, Emrah Taysı, Selim Ay, Emre Can Atila(Dk 76 Safa Kınalı) , Murat Yılmaz(Dk 76 Ahmet Yazar) Cerem Talha Dinçer, Serkan Yavuz, Furkan Çil(Dk 71 Üstün Bilgi), Muhammed Mustafa Pınarcı(Dk 46 Aykut Uluç) , Onur Karakabak, Melik Derin(Dk 46 Ahmet Hakan Demirli)
Sarı kartlar: İsmail Zehir, Batuhan Günaldı (İnegölspor) Murat Yılmaz, Aykut Uluç(Kepez)
Kırmızı kart:
Gol: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
59'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla Mustafa Mete'nin ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu. 1-0