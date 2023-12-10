Hakemler: Safa Yılmaz, Sinan Bilen, Mücahid Adem Çelebi
Stad: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ethem Balcı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Emre Toptan, Okan Deniz
Isparta 32 spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca, Mehmet Küçükdurmuş, Abdulkerim Canlı, Cem Özdemir, Alim Harlak, Osman Torun, Muhlis İstemi, Furkan Uludaş
Maçtan önemli dakikalar
22'nci dakikada gelişen Isparta atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
36'ncı dakikada İnegölspor serbest atış kazandı. Orhan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Mete'nin vuruşu ağlarla buluştu.1-1
İbrahim Uslu