Yerel radyolar, gün geçtikçe kan kaybetmeye devam ederken aynı zamanda çok zor şartlar altında yayıncılık yapmaya da çalışıyorlar. Belediyeler başta olmak üzere kamu kurumları tarafından reklam verilecek medya olarak bile görülmezken birçok yerel radyo adeta kapısına kilit vurma noktasına geldi. Ayrıca meslek birliklerinin diretmesi vatandaşında müzik dinleme hakkını da elinden almak anlamına gelmektedir.

“Yerel radyolar hangi birine ücret ödesin?”

Yaşanan sorunlar hakkında yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

“Müzik meslek birlikleri, tek çatı altında birleşip rekabet ortamını ortadan kaldırarak ”Telif Bedeli“ adı altında, radyo ve televizyonlardan çok yüksek bedeller talep ediyor. Buna rağmen müzik meslek birlikleri yıllık 20 Bin TL yayıncı kuruluştan para talebinde bulunuyor. Buna benzer 7 dernek daha var biriyle sözleşme yapamıyorsun; yapacaksan 7 tanesiyle birlikte yapacaksın yerel. Radyolar elektriklerini kiralarını bile ödemede zorlanırken hangi birine ücret ödesin? Bu tekelleşmeyi ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu bağlamda rekabet kurulunu göreve davet ediyoruz.”

"Radyoların kaderi, bu meslek birliklerinin iki dudağı arasına ve eline bırakılmamasını istiyoruz"

“Amaç yerel radyoları kapatmaksa bunu da çok kısa bir zamanda başaracaklardır”

“Yıllarca kamu görevi yapan yerel radyolar devletinin sesi olmuş, dinleyiciyle bir aile bağı oluşturmuş yıllarca hiç bir yerden destek almadan bu günlere gelmiştir. Radyoların kaderi, bu meslek birliklerinin iki dudağı arasına ve eline bırakılmamasını istiyoruz. Ya fahiş fiyatlarla anlaşma yapacaksınız ya da kendinizi mahkeme salonlarında göreceksiniz. Hangi yerel radyo kazancının 3 katı bir fiyat ödeyerek ayakta kalacaktır. Amaç yerel radyoları kapatmaksa bunu da çok kısa bir zamanda başaracaklardır.

Bu derneklerin kurulması her yıl artıyor. Yeni kurulan her müzik derneği yayıncı kuruluşlardan telif bedeli isteyebilir. Telif bedeli, zulme dönüştü. Yerel Radyo ve televizyonlar, ulusal radyo ve televizyonlarla bir tutularak istenen telif rakamları ile karşı karşıya… Hükümetin bu telif sorununa el atarak, hakkaniyetli köklü bir çözüme kavuşturmasını bekliyoruz.”

Yapılan değerlendirmede çözüm olarak şu öneri sunuldu: “Biz Özel radyo ve televizyonlar olarak telif hakkı ödemeyelim demiyoruz her ay RTÜK'e reklam payı ödüyoruz. RTÜK’E ödediğimiz reklam payına, yerel radyo ve TV’ler yüzde 2 pay eklesin veya yüzde 3. Her ay reklam bedeli gibi telif bedelini de kuruluşlar ödesin. Bu parayı bu dernekler paylaşsın Ya da telif bedelini devlet ödesin, özel radyo ve televizyonların telif sorunu çözülsün."

Bu gelir ve telif yasası ile radyoların ayakta kalması çok zor olacaktır.