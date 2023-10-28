TFF 2. Kırmızı gurupta İnegölspor ve Motolux 68 Aksaray Belediyespor'lu futbolcular cumhuriyetin 100. Yıl kutlaması kapsamında Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün yazılı olduğu pankartla saha çıktılar.

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mahmut Gülle, Mehmet Kirişoğlu

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammet Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz

Motolux 68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Fatih Somuncu, Efe Niyazi Kurtulmuş, Atamer Bilgin, Uğur Aygören, Ali Kucık, Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak, Cihan Aydın

Sarı Kartlar: Emre Satılmış(Aksaray)

Kırmızı kart: Ahmet Kuçik(Aksaray)

Goller: Uğur Mustafa Türk(pen), Mete Sevinç, (İnegölspor) Yasin Abdioğlu(Aksaray)

Maçtan dakikalar

12'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Furkan, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu.1-0

36'ncı dakikada gelişen Aksaray atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu.1-1

38'nci dakikada İnegölspor korner kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın cexa sahasına yaptığı ortaya yükselen Mete'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1