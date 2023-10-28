TFF 2. Kırmızı gurupta İnegölspor ve Motolux 68 Aksaray Belediyespor'lu futbolcular cumhuriyetin 100. Yıl kutlaması kapsamında Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün yazılı olduğu pankartla saha çıktılar.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Mahmut Gülle, Mehmet Kirişoğlu
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammet Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz
Motolux 68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Fatih Somuncu, Efe Niyazi Kurtulmuş, Atamer Bilgin, Uğur Aygören, Ali Kucık, Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak, Cihan Aydın
Seher Yaşa