Milli Basketbolcu adayları İnegöl'de yetişecek! İnegöl'de akademi kayıtları başladı Milli Basketbolcu adayları İnegöl'de yetişecek! İnegöl'de akademi kayıtları başladı

TFF 2. Kırmızı gurupta İnegölspor ve Motolux 68 Aksaray Belediyespor'lu futbolcular cumhuriyetin 100. Yıl kutlaması kapsamında Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün yazılı olduğu pankartla saha çıktılar.

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mahmut Gülle, Mehmet Kirişoğlu
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammet Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz
Motolux 68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Fatih Somuncu, Efe Niyazi Kurtulmuş, Atamer Bilgin, Uğur Aygören, Ali Kucık, Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak, Cihan Aydın

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